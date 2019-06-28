В оккупированном Донецке вывесили украинский флаг

В оккупированном Донецке неизвестные вывесили украинский флаг.

Национальный флаг здесь вывесили в честь Дня Конституции, который отмечается сегодня, 28 июня, сообщает Михаил Голуб на своей странице в Facebook.

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Неизвестно, кто именно вывесил флаг. Реакции боевиков еще нет.

Большой флаг Украины разместили на одном из недостроенных или разрушенных домов города.

Автор: apostrophe.ua Украинский флаг вывесили на здании в оккупированном Донецке ко Дню Конституции

Сегодня празднуют двадцать третьей годовщине со дня принятия Конституции.

По всей Украине местные власти готовятся к празднику.