В оккупированном Донецке вывесили украинский флаг

В оккупированном Донецке неизвестные вывесили украинский флаг.
Национальный флаг здесь вывесили в честь Дня Конституции, который отмечается сегодня, 28 июня, сообщает Михаил Голуб на своей странице в Facebook.
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Неизвестно, кто именно вывесил флаг. Реакции боевиков еще нет.
Большой флаг Украины разместили на одном из недостроенных или разрушенных домов города.
Сегодня празднуют двадцать третьей годовщине со дня принятия Конституции.
По всей Украине местные власти готовятся к празднику.
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