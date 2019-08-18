В оккупированном Донецке возникли серьезные проблемы: подробности

Уровень загрязнения превышает норму в тысячи раз. Фoто: World

Река Кальмиус в оккупированном Донецке имеет катастрофический уровень загрязнения.

Повторные анализы подтвердили высокий уровень кишечных палочек в воде, их число составило до 7 млн ​​на литр воды при норме в 5 тыс. на литр. Об этом сообщают сепаратистские издания.

Анализы, которые проводили неделей ранее, показали аналогичный результат.

Санэпидемслужба также провела анализ воды на наличие холеры, в Кальмиусе ее нет. При этом еще четыре пробы изучаются.

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В городе Армянск, что в аннексированом Крыму, люди жалуются на симтомы похожи на прошлогодние. Тогда их вызвала масштабная экологическая катастрофа.