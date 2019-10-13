В оккупированном Донецке прогремели два взрыва. Среди пострадавших - ребенок

 
Ексклюзивы
1/5
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 783
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 1710
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 747
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
2 Просмотров: 5202
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 837
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 270
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1359
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2133
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2655
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1386
Фото
Все фото
9
7
3
7
4
&quot;Пусть нас хоть на фото увидят&quot; - открыли выставку о войне в Донбассе
"Пусть нас хоть на фото увидят" - открыли выставку о войне в Донбассе
Представили ракетный комплекс &quot;Нептун&quot;. Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Российский казак Зверев пополнил &quot;бригаду 200&quot;: фото &quot;призывника&quot;
Российский казак Зверев пополнил "бригаду 200": фото "призывника"
Марафон продолжительностью более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского
Марафон продолжительностью более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского
Сплошные руины и холод: показали, куда отведут ВСУ
Сплошные руины и холод: показали, куда отведут ВСУ
Видео
Все видео
Офицер ВСУ воспитывает в зоне ООС дочь
Офицер ВСУ воспитывает в зоне ООС дочь
Сверхзвуковую управляемую ракету "Блискавка" представили в Украине
Сверхзвуковую управляемую ракету "Блискавка" представили в Украине
Добровольцы подрались с полицией по дороге к Золотому
Добровольцы подрались с полицией по дороге к Золотому
Чего боятся жители села, из которого Зеленский планирует вывести войска
Чего боятся жители села, из которого Зеленский планирует вывести войска
Никакого "особого статуса" Донбасса, Путин - враг: Зеленскому напомнили слова полугодовой давности
Никакого "особого статуса" Донбасса, Путин - враг: Зеленскому напомнили слова полугодовой давности
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2898
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6669
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1422
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 810
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
12 октября 2019
Просмотров: 675
Золота людина
– Це не лікарі! З умираючих тягнути гроші можуть тільки виродки, – каже Іван. Говоримо про завідувача поліклініки Національного ...
воскресенье, 13 октября 2019 15:13

В оккупированном Донецке прогремели два взрыва. Среди пострадавших - ребенок

  Комментировать
В оккупированном Донецке прогремели два взрыва. Среди пострадавших - ребенок
В оккупированном Донецке 4 человека стали жертвами взрывов. Фото - Апостроф

В оккупированном Донецке 12 октября прогремели 2 взрыва. Первый - на кладбище на окраине города.

Местные жители хотели убрать у могил. В результате две 50-летние женщины и и 28-летниймужчина получили минно-взрывные травми, сообщают сепаратистские СМИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взрывы в оккупированном Донецке: людей эвакуируют

Другой взрыв произошел в райцентре Старобешево. 9-летний мальчик гулял в лесополосе и наткнулся на тайник с боеприпасами.

Сработал запал к гранате. Взрывом ребенку травмировало руку.

В оккупированном Луганске взорвали мост на въезде в город. По нему должен был проехать "гуманитарный конвой" из России.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В оккупированном Донецке прогремели два взрыва. Среди пострадавших - ребенок». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
октября

Сны важны для психического здоровья: ученый

Самое читаемое
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
16
 1 Просмотров: 26389
Главаря ДНР Пушилина арестовали в Москве
Главаря ДНР Пушилина арестовали в Москве 1 Просмотров: 24930
&quot;Люди странные&quot; - мужчина 8 лет фотографировал городское безумие
"Люди странные" - мужчина 8 лет фотографировал городское безумие
14
 Просмотров: 24148
Вора в законе &quot;разкороновали&quot; и избили на свадьбе
Вора в законе "разкороновали" и избили на свадьбе 1 Просмотров: 20665
На свадьбе убили &quot;вора в законе&quot;, который был надзирателем Киева
На свадьбе убили "вора в законе", который был надзирателем Киева Просмотров: 20143
Донбасс
Арахамия заявил, что денег на Донбасс нет
Арахамия заявил, что денег на Донбасс нет 4 Просмотров: 1962
Есть жертвы: военные рассказали о ситуации на Донбасс
Есть жертвы: военные рассказали о ситуации на Донбасс Просмотров: 450
2 бойцов получили ранения в Донбассе
2 бойцов получили ранения в Донбассе Просмотров: 153
Пристайко рассказал о подготовке к нормандскому саммиту
Пристайко рассказал о подготовке к нормандскому саммиту Просмотров: 261
Главаря ДНР Пушилина арестовали в Москве
Главаря ДНР Пушилина арестовали в Москве 1 Просмотров: 24939
Больше всего комментируют
4
Арахамия заявил, что денег на Донбасс нет
2
Инициированный Герусом импорт электроэнергии из РФ позволит российским лоббистам поднять вопрос о снятии санкций — СМИ
1
Как уменьшить счета за отопление: мнение эксперта
1
Опрос показал, как украинцы относятся к новой власти
1
Послы G7 "откровенно и конструктивно" поговорили с командой Зеленского
Голосов: 1989
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua