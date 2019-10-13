В оккупированном Донецке прогремели два взрыва. Среди пострадавших - ребенок

В оккупированном Донецке 4 человека стали жертвами взрывов. Фото - Апостроф

В оккупированном Донецке 12 октября прогремели 2 взрыва. Первый - на кладбище на окраине города.

Местные жители хотели убрать у могил. В результате две 50-летние женщины и и 28-летниймужчина получили минно-взрывные травми, сообщают сепаратистские СМИ.

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Другой взрыв произошел в райцентре Старобешево. 9-летний мальчик гулял в лесополосе и наткнулся на тайник с боеприпасами.

Сработал запал к гранате. Взрывом ребенку травмировало руку.

В оккупированном Луганске взорвали мост на въезде в город. По нему должен был проехать "гуманитарный конвой" из России.