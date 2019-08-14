В оккупированной Горловке закрыли кафе, где подавали "ребра Ляшко" и "Порошенко под снегом"

Одно из самых знаковых мест довоенной Горловки - арт-кафе "Аратта". Когда его захватили боевики ДНР, то переименовали в "Блиндаж". Теперь оно стоит заброшенным и приходит в упадок, об этом сообщает сайт Gorlovka.ua

До войны "Аратта" принадлежала известному горловскому скульптору и бизнесмену Петру Антыпу. В этом заведении часто проводились тематические вечеринки, выступали музыканты с альтернативной музыкой. Однако, после того, как город перешел под контроль незаконных вооруженных формирований ДНР, Антыпу пришлось покинуть Горловку. Его кафе "отжали" и переименовали в "Блиндаж".

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"Отжали местные. "Борода" такой был. Отжал у меня сразу кафе, оно называлось древним названием Украины – "Аратта", - рассказывал Антып журналистам.

Новый "хозяин" придумал блюдам такие названия, как "Иловайский котел", "Ребра Ляшко", "Порошенко под снегом", "Цезарь по-сталински", "Греческий сепаратист", "Теплая печень врага" и т.д.

На прошлой недели террористическая ЛНР активно проводила военные учения отдельных подразделений так называемого 2-го АК "народной милиции ЛНР".