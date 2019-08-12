Боевики стягивают военную технику к линии разграничения

На территории ЛНР якобы проводят военные учения. Фото: kor.ill.in.ua

На прошлой недели террористическая ЛНР активно проводила военные учения отдельных подразделений так называемого 2-го АК "народной милиции ЛНР".

Такую информацию обнародовал сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

"Батальонные тактические учения террористов происходят на полигонах в районе села Бугаевка и населенного пункта Круглик. В свое время аналитический отдел ГИ "Правое дело" сообщал, что в 2015-м вблизи села Бугаевка был создан учебный военный центр боевиков. Координаты полигона: 48°25′22″N (48.422702) долгота 38°53′60″E (38.89998)", - написал он.

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Также зафиксировали передислокацию людей и техники боевиков из Луганска в район проведения учений. Туда же переехала и тяжелая бронетехника из тыловых районов ЛНР.

"7 августа, на основе доступных СММ данных воздушного наблюдения, выявили 21 танк и 1 зенитный ракетный комплекс в 37 км от Луганска в Бугаевке. Также 21 танк на полигоневозле Круглика", - говорится в отчете.

По Минским соглашениям, всю технику боевиков, которую задействовали в учениях, должны были отвезти от линии соприкосновения.

Россияне готовятся захватить Станица Луганская, накапливают силы у границы с населенным пунктом. Боевики не оставили позиции на высоте гора Князя Игоря, это позволяет им контролировать местность, сказал военный эксперт Дмитрий Снегирев. Сам мост контролируют боевики ЛНР, их вожак Леонид Пасечник отметил, что действия украинской власти по восстановлению моста будут считаться актом агрессии. Добавил, что мост принадлежит оккупантам.