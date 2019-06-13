В один день на шахте погибли двое горняков

В шахтоуправлении "Покровское" вчера произошли несчастные случаи на производстве. Погибли два горняка.
Первым погиб горнорабочий очистного забоя. В этот же день машинист подземных установок получил травмы несовместимые с жизнью, говорится в сообщении шахтоуправления "Покровское".
Обстоятельства событий выясняют. Создали специальную комиссию. Ее представители установят причины случившегося.
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В ночь на 29 мая на шахте "Лесная" в селе Селец Сокальского района на Львовщине обвалилась порода. Погибли двое горняков - мастер 47-летний Михаил Павлик и его ученик Михаил Турко, 22 года.
После трагедии шахту посетил президент 41-летний Владимир Зеленский.
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