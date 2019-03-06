В Одессу зашел турецкий фрегат

В одесский порт зашли фрегат TCG Barbaros и штурмовой катер TCG Marti ВМС Турции.

Они пришвартовались к 16-му причалу морского вокзала, сообщает Думская.

Этот визит осуществили в рамках ежегодных учений ВМС Турции "Голубая родина - 2019" (Mavi Vatan - 2019).

Фото: Думская

В ходе этих учений планируют посетить 40 иностранных портов в Мраморном Эгейском и Черном морях.

Консульство Турции сообщает, что посетить корабли смогут все желающие 6 марта с 14 до 17 часов и 7-го марта - с 9:30 до 12:00 и с 14 до 17.

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Фрегат TCG Barbaros (F244) относится к классу МЕКО 200. Его назвали в честь выдающегося флотоводца Хайреддина Барбароссы, который благодаря своим талантам прошел путь от пирата в Средиземном море до правителя Алжира, а затем капудан-паши Османской империи. На борту корабля есть артиллерийское и зенитное вооружение.

Штурмовой катер TCG Marti вооруженный зенитными пушками и артиллерийской установкой, также противокорабельные ракеты типа "Гарпун".

Президент Украины Петр Порошенко встретился со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером на борту американского ракетного эсминца "Дональд Кук", прибывшим в порт Одессы.