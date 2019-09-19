В ОБСЕ сообщили о росте нарушений перемирия на Донбассе

Количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе резко возросло.
Количество обстрелов выросло в некоторые дни, заявил на пресс конференции спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
"По оценке СММ ОБСЕ, за последнее время количество нарушений режима прекращения огня в некоторые дни резко возрастала", - сказал Сайдик.
Он также напомнил причастным к обстрелу о "политической ответственности" и призвал придерживаться принятых ими обязательств.
Кроме этого, Сайдик отметил, что действующее перемирие, согласованное ТКГ, вступившее в силу 21 июля является самым продолжительным с начала конфликта.
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В районе Станицы Луганской продолжается восстановление моста через р. Северский Донец. В частности, осуществляется асфальтирование дороги от моста в направлении КПВВ.
Согласно графику, до 11 октября планируется установить временную (обходную) переправу, а к 27 ноябрю - открыть основной мост.
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