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четверг, 19 сентября 2019 05:49

В ОБСЕ сообщили о росте нарушений перемирия на Донбассе

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В ОБСЕ сообщили о росте нарушений перемирия на Донбассе
Увеличилось количество нарушений мира на Донбассе - ОБСЕ. Фото: Корреспондент

Количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе резко возросло.

Количество обстрелов выросло в некоторые дни, заявил на пресс конференции спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"По оценке СММ ОБСЕ, за последнее время количество нарушений режима прекращения огня в некоторые дни резко возрастала", - сказал Сайдик.

Он также напомнил причастным к обстрелу о "политической ответственности" и призвал придерживаться принятых ими обязательств.

Кроме этого, Сайдик отметил, что действующее перемирие, согласованное ТКГ, вступившее в силу 21 июля является самым продолжительным с начала конфликта.

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В районе Станицы Луганской продолжается восстановление моста через р. Северский Донец. В частности, осуществляется асфальтирование дороги от моста в направлении КПВВ.

Согласно графику, до 11 октября планируется установить временную (обходную) переправу, а к 27 ноябрю - открыть основной мост.

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