Украинцы начали строительство моста в Станице Луганской

Украинцы демонтировали последнее фортификационное сооружение моста в Станице Луганской. Фото: novosti.dn.ua

Украинцы начали ремонт разрушенного моста в поселке Станица Луганская.

"Есть победы и достижения: демонтировали наконец на оккупированной части Станице Луганской мост, поэтому я поздравляю нашу группу, которая занималась стратегически приоритетным вопросом. Начинаем строить", - сказал президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов в понедельник в Киеве.

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Сегодня утром украинская сторона демонтировала последнее фортификационное сооружение и заявила, что готова начать ремонтные работы непосредственно на разрушенной участке моста.

Боевики саботируют ремонт моста через Северский Донец в Станице Луганской на Луганщине. Об этом договорились участники трехстороння группы в Минске, но оккупанты не пускают украинских ремонтников на контролируемую ими территорию.