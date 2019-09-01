Боевики блокируют ремонт моста в Станице Луганской

Боевики не пускают украинских ремонтников к мосту в Станице Луганской. Фото: humanrights.org.u

Боевики саботируют ремонт моста через Северский Донец в Станице Луганской на Луганщине. Об этом договорились участники трехстороння группы в Минске, но оккупанты не пускают украинских ремонтников на контролируемую ими территорию.

1 сентября представители "Укртрансмосту" вынуждены были покинуть участок разведения №1, не исследовав разрушенную часть. Это необходимо, чтоб определить объемы проведения дальнейших работ. Также планировали начать демонтировать, убирать барьерное заграждение и вывезти поврежденные конструкции, докладывает пресс-служба ООС.

Утром украинцы встретились с патрулями миссии ОБСЕ и продемонстрировала готовность проводит обследование участка. Но боевики отказали и в этом, не предоставив гарантий безопасности. Объяснили, что украинцы якобы "не предоставили подробный план восстановительных работ".

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Мост в станице Луганской украинская власть готова начать ремонтировать в любой момент. Здесь произошло разведения войск, разминирования местности. Украинская власть возобновила автобусное сообщение между двумя берегами реки - оккупированным и контролируемыми Украины. Теперь ожидают, что и боевики начнут выполнять договоренности.

7 июля президент Украины Владимир Зеленский был в Станице Луганской и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения.