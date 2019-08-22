В ОБСЕ назвали последнее перемирие на Донбассе "наиболее эффективным"

Мартин Сайдик прокомментировал перемирие на Донбассе. Фото: Укринформ

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик считает эффективным текущее перемирие на Донбассе.

"Перемирие, согласованное ТКГ и вступившее в силу 21 июля, продолжает приносить плоды. По сравнению с другими перемириями, которые объявлялись ранее, оно является самым действенным", - заявил Сайдик после заседания ТКГ в Минске, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, спустя 30 дней после объявления перемирия среднее число нарушений режима прекращения огня остается значительно ниже, чем было ранее.

Также, согласно данным СММ ОБСЕ, с начала перемирия не было зарегистрировано ни одной гражданской жертвы. "Хотя, к сожалению, один человек был ранен", - отметил Сайдик.

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В Донецкой и Луганской областях в районе проведения ООС 21 июля с 00:01 стартовал "режим тишины" в соответствии с решением ТКГ в Минске.