В ОБСЕ назвали число жертв среди мирного населения на Донбассе

С начала года погибли 8 человек. Фото: УНИАН

С начала 2020 году на Донбассе зафиксировали 60 жертв вооруженного конфликта среди гражданского населения.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Миссия подтвердила сообщение о 5 жертв среди гражданского населения - все они получили ранения. Таким образом, общее число жертв среди гражданского населения от началу 2020 года составляет 60 человек: 8 погибших и 52 раненых", - говорится в отчете.

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По данным ОБСЕ, в период с 13 по 26 июля СММ зафиксировала около 8 тыс. нарушений режима прекращения огня.

В воскресенье, 26 июля, российские наемники заминировали украинские позиции минами с часовым механизмом. Это сделано, чтобы во время действия режима прекращения огня те взорвались и все выглядело так, будто украинская сторона осуществила обстрел.