В "нормандском формате" при участии боевиков ЛДНР: Кремль озвучил условия встречи

Президент Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в Донецкой или Луганской областях. Тот в ответ пригласил в Москву. Фото: REUTERS

Кремль предлагает Германии и Франции до 27 апреля обсудить перемирие на Донбассе.

Встреча должна пройти с участием Украины и боевиков ЛДНР. Об этом заявил заместитель главы администрации президента России и куратор по вопросам Донбасса в Кремле Дмитрий Козак.

Он также предлагает провести встречу непосредственно на Донбассе. О его соответствующем письме сообщили "РИА новости", подлинность которого Козак подтвердил агентству.

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"Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров", - заявил Козак.

Страны "нормандского формата" пока никак не отреагировали на это заявление России.

Президент Украины Владимир Зеленский публично предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в Донецкой или Луганской областях в видеообращении, распространенном вечером 20 апреля. Прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, "чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию". В ответ президент России Владимир Путин заявил о том, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве.