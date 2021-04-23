В "нормандском формате" при участии боевиков ЛДНР: Кремль озвучил условия встречи

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
Просмотров: 216
Дело Гладковского: что будет дальше
Дело Гладковского: что будет дальше
Просмотров: 306
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 360
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Просмотров: 693
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Просмотров: 279
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Просмотров: 207
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
2 Просмотров: 414
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 324
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 540
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
1 Просмотров: 612
Фото
Все фото
6
4
3
4
8
Террористы ДНР обстреляли семью с тремя детьми
Террористы ДНР обстреляли семью с тремя детьми
В воинской части на Луганщине вспыхнул пожар: слышны взрывы, есть пострадавшие
В воинской части на Луганщине вспыхнул пожар: слышны взрывы, есть пострадавшие
СБУ нашла схрон со взрывчаткой и разоблачила 10 боевиков
СБУ нашла схрон со взрывчаткой и разоблачила 10 боевиков
Представители &quot;Люблинского треугольника&quot; сделали заявление по Донбассу
Представители "Люблинского треугольника" сделали заявление по Донбассу
200 вооруженных мужчин напали на воинскую часть. Есть жертвы
200 вооруженных мужчин напали на воинскую часть. Есть жертвы
Видео
Все видео
России нельзя верить. Они уже отводили войска перед войной в Грузии и на Донбассе - Стерненко
России нельзя верить. Они уже отводили войска перед войной в Грузии и на Донбассе - Стерненко
Задержанные на границе с Россией пособники ДНР дали важные показания - видео
Задержанные на границе с Россией пособники ДНР дали важные показания - видео
В ПАСЕ не разрешили продемонстрировать украинский флаг с передовой
В ПАСЕ не разрешили продемонстрировать украинский флаг с передовой
Боевики обстреляли украинские позиции под Горловкой
Боевики обстреляли украинские позиции под Горловкой
Российские наемники не прекращают обстреливать украинские позиции
Российские наемники не прекращают обстреливать украинские позиции
Интервью
1/5
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 360
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 1035
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 261
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 324
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 540
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
23 апреля 2021
Просмотров: 9
Українська суб'єктність: де вона?
У школі нас вчили того, як треба страждати. Як це робити пристрасно. Як найкраще у світі виживати. Цей біль не був нашою насолодою, але він ...
пятница, 23 апреля 2021 17:00

В "нормандском формате" при участии боевиков ЛДНР: Кремль озвучил условия встречи

  Комментировать
В &quot;нормандском формате&quot; при участии боевиков ЛДНР: Кремль озвучил условия встречи
Президент Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в Донецкой или Луганской областях. Тот в ответ пригласил в Москву. Фото: REUTERS

Кремль предлагает Германии и Франции до 27 апреля обсудить перемирие на Донбассе.

Встреча должна пройти с участием Украины и боевиков ЛДНР. Об этом заявил заместитель главы администрации президента России и куратор по вопросам Донбасса в Кремле Дмитрий Козак.

Он также предлагает провести встречу непосредственно на Донбассе. О его соответствующем письме сообщили "РИА новости", подлинность которого Козак подтвердил агентству.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина исключает переговоры с главарями ЛДНР - Арестович

"Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров", - заявил Козак.

Страны "нормандского формата" пока никак не отреагировали на это заявление России.

Президент Украины Владимир Зеленский публично предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в Донецкой или Луганской областях в видеообращении, распространенном вечером 20 апреля. Прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, "чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию". В ответ президент России Владимир Путин заявил о том, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В "нормандском формате" при участии боевиков ЛДНР: Кремль озвучил условия встречи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
апреля

Джек Лондон отправился в кругосветное путешествие

Погибли 107 пассажиров: Boeing 707 потерпел катастрофу

Как запускали "ускоренное развитие" страны

Каждую минуту чеканят 550 монет

Космическая станция Ranger-4 достигла поверхности Луны

Князья проиграли бой кочевникам

Помог развалить СССР и передал власть человеку, ностальгируещему по нему

Самое читаемое
Осенью РФ и Беларусь создадут &quot;союзное государство&quot; - Лукашенко
Осенью РФ и Беларусь создадут "союзное государство" - Лукашенко Просмотров: 27154
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
24
 Просмотров: 18558
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
8
 Просмотров: 11385
Alyona Alyona в скандальных нарядах сняла пародии на Айлиш и Кардашьян
Alyona Alyona в скандальных нарядах сняла пародии на Айлиш и Кардашьян
4
 Просмотров: 8514
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
 Просмотров: 6607
Донбасс
Террористы ДНР обстреляли семью с тремя детьми
Террористы ДНР обстреляли семью с тремя детьми
6
 Просмотров: 288
На Пасху оккупанты планируют теракт в одной из церквей - разведка
На Пасху оккупанты планируют теракт в одной из церквей - разведка Просмотров: 270
России нельзя верить. Они уже отводили войска перед войной в Грузии и на Донбассе - Стерненко
России нельзя верить. Они уже отводили войска перед войной в Грузии и на Донбассе - Стерненко
 Просмотров: 333
Обострение на Донбассе: враг бьет из тяжелого вооружения. Есть потери
Обострение на Донбассе: враг бьет из тяжелого вооружения. Есть потери Просмотров: 675
США помогут Украине защититься от российской агрессии
США помогут Украине защититься от российской агрессии Просмотров: 576
Больше всего комментируют
22
Выбор Порошенко-Зеленский - это как выбирать между Covid и пневмонией - политолог
8
От Зеленского не стоит ждать подвигов
4
"Спокойное обращение Путина за последние годы. Это настораживает"- политолог
4
Как наконец то сделать украинцев счастливыми
2
Чужа картопля
Голосов: 11036
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть