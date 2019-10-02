В Нидерландах хотят расследовать причастность Украины к катастрофе МН17

В новом расследовании катастрофы МН17 могут возникнуть проблемы с Россией. Фото: globallookpress.com

Депутаты нижней палаты парламента Нидерландов хотят, чтоб правительства страны подробнее расследовал роль Украины в авиакатастрофе рейса МН17.

Их интересует вопрос, по закрытию воздушного пространства на востоке Украины в момент катастрофы, докладывает nos.nl.

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Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что правительство не видит оснований для этого с юридической точки зрения, однако не стал отрицать возможное дополнительного расследования. При этом указал на трудности с изучением фактов, потому что для этого необходимо сотрудничать с Россией.

Малайзийский Боинг, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, пробили тысячи высокоскоростных металлических частиц кубической или бабочковидное формы. Это была ракета марки 9N314М. Выпустили ее из зенитно-ракетного комплекса "Бук". 17 июля 2014-го в 13:20 попала в лайнер в небе над Донецкой областью. 15 членов экипажа и 283 пассажира погибли.