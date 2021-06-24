В море, на земле и в воздухе: морпехи поразили снимками с масштабных учений

Украинские морские пехотинцы провели масштабные учения в южных областях страны.
Отработали воздушное и морское десантирование, противовоздушную оборону в Херсонской области. Также провели стрельбы ракетных артиллерийских подразделений, сообщила 20 июня пресс-служба командования морской пехоты ВМС ВС Украины.
Три дня продолжались тактико-строевые занятия личного состава подразделений 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. Бойцы улучшали навыки по морской десантной операции. Привлекли морскую авиацию и корабли Военно-морских сил.
Обучение состояло из трех этапов. Сначала привели в боевую готовность десантные подразделения, совершили марш из пункта постоянной дислокации в район загрузки на десантные средства.
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Второй этап - высадка воздушного и морского десанта на необорудованный берег Тендровской косы с последующим захватом острова, обеспечение его охраны и обороны.
На завершающем этапе учений морские пехотинцы после возвращения на средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" (в 2016 году средний десантный корабль "Кировоград" переименовали в честь Юрия Олефиренко - офицера, погибшего в результате минометного обстрела российскими боевиками на Донбассе. - Gazeta.ua) и перехода морем в Очаков обеспечили охрану и оборону корабля от диверсионных действий условного противника.
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Кроме того, на полигоне "Широкий Лан" слаживание прошел 32 реактивный артиллерийский полк, сообщило командование морской пехоты 22 июня.
По замыслу учения, военнослужащие должны были уничтожить с реактивной системы залпового огня "Ураган" различные цели - опорные пункты, группы пехоты, колонны военной техники. Стрельбу вели с закрытых огневых позиций на дистанцию более 10 км.
Все цели были поражены, поставленные задачи военные выполнили в полном объеме и в соответствующие сроки, говорят руководители учений майоры Сергей Ананько и Константин Злуницин.
Следующими тренировались подразделения противовоздушной обороны. На полигоне морской пехоты военнослужащие 36 ОБМП им. Белинского провели боевые стрельбы из зенитных установок ЗУ-23 на увеличенных дистанциях с закрытых позиций. Два дня зенитчики отрабатывали задачи по поиску, выявлению и уничтожению малоразмерных воздушных целей. Кроме того, боевые расчеты ЗУ-23 обстреливали взводные опорные пункты, бронетранспортеры и живую силу условного противника. Наблюдения и корректировки огня происходили с помощью беспилотников.
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Кроме того, в учениях примет участие рекордное количество стран - 32 стран с 6 континентов. В общем задействуют 5000 военных, 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд специальных операций и дайвинга.
Посольство России в Вашингтоне призвало США и их союзников по НАТО отказаться от совместных с Украиной военных учений. Мол, они "поощряют милитаристские настроения в Киеве".
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