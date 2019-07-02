В Минске не договорились о прекращении огня

Из-за позиции РФ не достигли договоренностей. Фото: УНИАН

На переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе не удалось договориться о режиме прекращения огня в связи с жатвой и об обмене заложников.

"В связи с позицией РФ не удалось достичь никакого прогресса ни по внедрению "хлебного перемирия", ни договориться об освобождении удерживаемых лиц", - сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фото уничтоженного "Хаммера", в котором погибла военный медик Ирина Шевченко

Переговоры проходили сегодня в Минске.

Обстрел боевиками санитарного автомобиля ВСУ необходимо обсудить на заседание Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, передает пресс-служба ведомства.