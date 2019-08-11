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воскресенье, 11 августа 2019 14:06

В Минобороны рассказали о ситуации на Донбассе

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В Минобороны рассказали о ситуации на Донбассе
Боевики дважды обстреляли украинских военных. Фото: ONLINE.UA

На Донбассе от начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции.

Оккупанты стреляли из противотанковых гранатометов, запрещенные калибры не применяли. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Как отмечается, под вражеским огнем оказались защитники Старогнатовки и с. Водяное на Донецком направлении. В обоих случаях противник сделал по несколько выстрелов из ручных противотанковых гранатометов РПГ. Огонь велся с направления Новоласпы и н.п. Пикуза.

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Потерь среди украинских военных нет.

"Военнослужащие из состава Объединенных сил придерживались режима прекращения огня. По состоянию на данный момент ситуация остается стабильной и полностью контролируемой украинскими подразделениями из состава Объединенных сил. Потерь нет", - отметили в ведомстве.

Украинский военного, погибшего на Донбассе 10 августа, зовут Романенко Роман Сергеевич. Он был младшим лейтенантом Национальной гвардии Украины.

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Дата
11
августа

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  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
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