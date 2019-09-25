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среда, 25 сентября 2019 18:11

В Минобороны рассказали о масштабах заминирования Донбасса: данные поражают

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В Минобороны рассказали о масштабах заминирования Донбасса: данные поражают
Для разминирования Донбасса нужно не одно десятилетие. Фото: ArmyInfrom

В зоне боевых действий на Донбассе заминированы около 700 тыс. гектаров земли.

Больше всего взрывоопасных предметов находится в серой зоне. Об этом рассказал заместитель председателя инженерных войск ВСУ полковник Виктор Кузьмин в интервью ArmyInfrom.

По его словам, с начала боевых действий от минно-взрывных травм погибли 234 украинских военных и были ранены 1064 солдат. Военный отметил, что боевики при отступлении оставили после себя сотни тысяч мин, фугасов и других взрывоопасных предметов.

"Враг не только нарушил все правила ведения боевых действий, которые закреплены на международном уровне, но и моральные. Разве можно назвать людьми тех, кто устанавливал мины в детских садах и маскировал их под детские игрушки", - подчеркнул Кузьмин.

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Военный отмечает, что для полного разминирования нужно будет очень много времени.

"Для решения этой проблемы могут потребоваться целые десятилетия. К такому выводу пришли в ООН. С 700 тыс. гектаров, загрязненных взрывоопасными предметами, только 33тыс. проверено саперами и уничтожено более 430 тыс. мин и фугасов. Наибольшие усилия по разминированию сосредоточено на восстановлении объектов инфраструктуры ", - сказал Кузьмин.

Утром 25 сентября жители Донецка проснулись от грохота разрывов.

Загорелся склад боеприпасов незаконных вооруженных формирований ДНР, расположенный в районе поселков Горняк и Грабари. Черный дым от пожара виден за много километров.

Жители близлежащих домов пишут, что из горящего склада разлетаются осколки.

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25
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