В Минобороны ответили на агрессивные заявления России

Министерство обороны Украины ответило на заявления о том, что Россия начнет поставки оружия в Донбасс в случае получения Украиной военной помощи от США
"Количество вооружения и военной техники на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей известно:
танков - 480,
боевых бронированных машин - более 900,
пушек и гаубиц - около 450,
минометов - почти 300,
реактивных систем залпового огня - около 210,
средств противовоздушной обороны - почти 700,
противотанковых средств - около 450 ", - говорится в сообщении.
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Это оружие Россия применяет в военных действиях против Украины. Вооружение завезли через неподконтрольный участок границы. Его использовали не только против военнослужащих ВСУ и других военных формирований, но и против мирного населения Донбасса.
"Следовательно, если Россия хочет увеличить поставки оружия, то это свидетельствует о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористической деятельности на уровне государства", - говорится в заявлении.
Россия может начать официально поставлять вооружение в Донбасс, если в США примут закон о выделении $300 млн в год на военную помощь Украине. Как сообщают российские СМИ, об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Леонид Калашников.
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