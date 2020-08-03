В Минобороны ответили на агрессивные заявления России

Заявили, что Россия и так поставляет оружие террористам. Фото: "Главком"

Министерство обороны Украины ответило на заявления о том, что Россия начнет поставки оружия в Донбасс в случае получения Украиной военной помощи от США

"Количество вооружения и военной техники на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей известно:

танков - 480,

боевых бронированных машин - более 900,

пушек и гаубиц - около 450,

минометов - почти 300,

реактивных систем залпового огня - около 210,

средств противовоздушной обороны - почти 700,

противотанковых средств - около 450 ", - говорится в сообщении.

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Это оружие Россия применяет в военных действиях против Украины. Вооружение завезли через неподконтрольный участок границы. Его использовали не только против военнослужащих ВСУ и других военных формирований, но и против мирного населения Донбасса.

"Следовательно, если Россия хочет увеличить поставки оружия, то это свидетельствует о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористической деятельности на уровне государства", - говорится в заявлении.

Россия может начать официально поставлять вооружение в Донбасс, если в США примут закон о выделении $300 млн в год на военную помощь Украине. Как сообщают российские СМИ, об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Леонид Калашников.