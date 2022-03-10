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четверг, 10 марта 2022 02:04

В Мариуполе погибли более 1100 мирных жителей

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В Мариуполе погибли более 1100 мирных жителей
Оккупанты сбросили бомбы на роддом в Мариуполе. Фото: Mstyslav Chernov

За две недели войны в Мариуполе Донецкой области погибли по меньшей мере 1170 жителей.

47 человек 9 марта похоронили в братской могиле, заявил заместитель городского головы Сергей Орлов, пишут в пресс-службе Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Город под непрерывным обстрелом России, происходит геноцид украинцев", - говорится в сообщении.

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Люди находятся без воды, тепла, электроэнергии, газа, жители растапливают снег, чтобы попить, и жгут дрова.

"Что это, как не настоящий геноцид украинцев, начатый Путиным и его генералами! Не простим московскому нашествию уничтожение украинского народа!", - подчеркнули в пресс-службе.

Российские окупанты нанесли артудар по роддому номер 2 в Мариуполе. По словам очевидцев, роддома больше не существует, много раненых.

Мариуполь находится в осаде от 1 марта. Город – на грани гуманитарной катастрофы. Люди сидят в подвалах без еды, воды. В городе отсутствуют коммуникации.

Украинские власти несколько раз обращались к оккупантам с просьбой организовать зеленый коридор, чтобы вывезти людей. Но россияне договоренности срывали.

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