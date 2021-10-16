В Луганской области гвардейцы задержали причастную к боевикам женщину

Подозреваемую задержали и доставили в местный отдел полиции. Фото: Facebook / ООС

В Луганской области военные Национальной гвардии из состава Объединенных сил задержали женщину, которая подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

"При обязательной проверке документов при пересечении блокпосту, гвардейцы ограничили передвижение 58-летней гражданки, жительницы города Луганск. Проверка с помощью базы данных подтвердила, что лицо подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям", - говорится в сообщении пресс-службы ООС.

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Гражданка задержан и доставлен в местный отдел полиции. Следствие продолжается.

В Северодонецке Луганской области впервые за 30 лет независимости на 14 октября состоялся военный парад ко Дню защитников и защитниц Украины.