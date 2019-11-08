В Луганске железнодорожный вокзал превратили в авто

Луганский железнодорожный вокзал. Фото: lg.vgorode.ua

Житель оккупированного Луганска в своем видеоблоге показал опустевший железнодорожный вокзал, который перелаштувалы на автовокзал.

Местные власти перенесла автовокзал с улицы Оборонной на железнодорожный вокзал, который находится в старой части города.

"Автовокзал переехал с улицы Оборонной на железнодорожный вокзал и теперь все маршрутки отправляются и прибывают сюда", - сказал луганчанин.

С луганского железнодорожного вокзала отправляется поезд на территорию ДНР. Он ходит один раз в день сообщением "№603 / 604 Луганск-Ясиноватая". Также ходят электрички по всей территории ЛНР.

В железнодорожных кассах теперь продают билеты на автобусы. С оккупированного Луганска в Донецк в день ходят 6 раз маршрутка. Билет в одну сторону стоит более 130 гривен.

Кроме этого, ежедневно с ЛНР отправляются автобусы в Москву, Воронеж, Анапу.

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57,8% жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей считают себя гражданами Украини.34,8% жителей ОРДЛО имеют паспорта ДНР или ЛНР, а 6,8% - паспорта РФ. 42,9% жителей оккупированных территорий никогда не задумывались о получении российского гражданства.