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суббота, 31 июля 2021 16:37

В "ЛНР" на два месяца отменили комендантский час

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В &quot;ЛНР&quot; на два месяца отменили комендантский час
В "ЛНР" временно отменили комендантский час. Фото: CNews

В так называемой "ЛНР" до октября отменили действие комендантского часа.

При этом в районах, прилегающим к линии боевого соприкосновения, снимать ограничения не будут. Об этом говорится в указе так называемого главы "ЛНР".

"Приостановить действие комендантского часа на территории "Луганской Народной Республики" в период с 23:00 1 августа 2021 по 4:00 1 октября 2021", - говорится в указе.

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Как отмечается, комендантский час в "ЛНР" действует от 23:00 до 04:00 начиная с 2014 года.

В Луганской области под служебным автомобилем СБУ заметили сумку с вероятно взрывчаткой. Ее нашли охранники, когда проверяли машину после заезда на территорию управления.

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