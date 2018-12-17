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понедельник, 17 декабря 2018 15:10

В Кропивницком прощались с погибшим 45-летним воином 79 ОДШБ
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В Кропивницком прощались со старшим сержантом, командиром отделения 79 отдельной десантно-штурмовой бригады, 45-летним Виктором Куропятником.

Он погиб 13 декабря в зоне проведения ООС от пули вражеского снайпера, пишет Цензор.Нет.

Виктор Куропятник родился 16 ноября 1973-го в селе Аджамка Кропивницкого района Кировоградской области. Работал мотористом в ООО "Железобетонные изделия М-400" с 2007-го.

Виктор Куропятник погиб в 47 лет от пули российского наемника. У него остались жена и трое детей
Фото: Цензор.нет
Виктор Куропятник погиб в 47 лет от пули российского наемника. У него остались жена и трое детей
Виктор Куропятник погиб в 47 лет от пули российского наемника. У него остались жена и трое детей
Виктор Куропятник погиб в 47 лет от пули российского наемника. У него остались жена и трое детей
Виктор Куропятник погиб в 47 лет от пули российского наемника. У него остались жена и трое детей

В 2015-2016-х служил в морской пехоте командиром 3 отделения 1 взвода 3 роты 501 отдельного батальона морской пехоты 36 отдельной бригады морской пехоты. После демобилизации работал в ООО "Агролига Трейд", но 21 октября 2018-го подписал контракт с ВСУ на службу в десантно-штурмовых войсках.

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Без мужа и отца остались жена и 3 детей.

День его похорон объявили траурным днем ​​в Кропивницком.

О том, как война меняет человеческую судьбу, рассказали международному благотворительному фонду "Вернись живым".

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