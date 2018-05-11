В Кремле уволят куратора боевиков Донбасса после провала - СМИ

Советник президента РФ Владислав Сурков. Фото rian.ru

Помощник президента РФ Владислав Сурков, который отвечает за украинское направление и сотрудничество с самопровозглашенными Абхазией и Южной Осетией, может оставить свой пост по итогам перестановок в администрации Владимира Путина.

"В Кремле недовольны тем, что "стратегия на украинском направлении в целом зашла в тупик, минские соглашения не выполняются, каких-либо прорывов в обозримой перспективе не предвидится". По нашей жизни проблемы с Донбассом не решить, это вопрос следующих поколений", - добавляет источник, близкий к Кремлю, сообщает РБК.

При этом опрошенные чиновники утверждают, что дело не личности Владислава Суркова, а в том, что результаты никому не удастся изменить.

Одной причиной увольнения являются конфликты Суркова с другими ведомствами, где "считали, что он вмешивается не в свои дела". Фактами могут служить спор с ФСБ и силовиками, а также поддержка Игоря Плотницкого.

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