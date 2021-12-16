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четверг, 16 декабря 2021 13:50

В Кремле отреагировали на заявление суда о войсках на Донбассе

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В Кремле отреагировали на заявление суда о войсках на Донбассе
Прес-секретарь Путина Дмитрий Песков / Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибкой информацию о наличии российских войск на Донбассе.

В то же время он напомнил, что Россия поставляла и поставляет гуманитарную помощь, в которой остро нуждаются так называемые ДНР и ЛНР. Об этом пишет российское информагентство ТАСС.

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"Российские войска не находились и не находятся на Донбассе. Утверждение об обратном является ошибкой", - заявил Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал публикации в СМИ, что в тексте одного из приговоров суда в Ростове-на-Дону по делу о коррупции при поставке продовольствия подтверждается присутствие на Донбассе российских войск.

"Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот приговор. Потому что это невозможно. Никаких российских войск на территории самопровозглашенных республик не было и нет. Вооруженные силы России находятся на территории России", - заявил спикер Кремля.

Ранее российский суд впервые официально признал, что войска России воюют против Украины в Донецкой и Луганской областях. 10 ноября этого года районный суд Ростова-на-Дону приговором зафиксировал, что россияне в Украине находятся "на боевом дежурстве".

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Дата
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