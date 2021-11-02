В Кремле отреагировали на информацию о сосредоточении войск у границы с Украиной

Песков снова сказал, что передвижение войск – внутреннее дело. Фото: Pexels

В Кремле заявили, что передвижение российской военной техники по ее территории является внутренним делом РФ.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Інтерфакс-Україна".

Его на брифинге попросили прокомментировать статью издания Politico. В ней показали спутниковые фото передвижения российской военной техники вблизи города Ельня Смоленской области. Заключили, что Россия концентрирует войска у границы с Украиной. The Washington Post тоже писала о передвижении российской техники у украинской границы.

"Передвижение нашей военной техники или армейских подразделений по территории РФ - это исключительно наше дело", - сказал он.

Песков заявил, что Россия никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет ни для кого опасности.

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"Но Россия - это страна, которая на фоне достаточно агрессивных экспансионистских тенденций, особенно со стороны НАТО и ряда других стран, всегда принимала и будет принимать впредь меры по обеспечению своей собственной безопасности", - добавил он.

В сети появились спутниковые фотографии, якобы подтверждающие сосредоточение Россией войск и военной техники на границе с Украиной. Кадры сделали в районе российского города Ельня Смоленской области, граничащего с Беларусью. На снимках видны скопления бронетанковых частей, танков и самоходной артиллерии и военных.