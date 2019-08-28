В Киеве чтят память погибших на Донбассе

Фото: София Староконь

В Украине 29 августа отмечают День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны.

Траурные мероприятия проходят в центре столицы на Михайловские площади, передает корреспондент Gazeta.ua.

Утром в стены памяти цветы возлагал президент Владимир Зеленский и новоизбранный народные депутаты.

Официальные мероприятия начались с совместного молебна в 12:00.

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Однако уже с самого утра идут люди с цветами. Они находят фотографии своих погибших родственников или знакомых.

Стены украшены подсолнухами - символом Дня памяти защитников. Также есть много свечей и лампадок.

29 августа 2014-го российские войска коварно расстреляли украинских военных, выходящих из города Иловайск Донецкой области. Всего в ходе боев за Иловаськ с 10 по 29 августа погибло 366 бойцов, около 500 ранены. 254 солдата были убиты русскими во время "зеленого коридора". Взято в плен около 300 военных, которых Впоследствии отпустили. 13 из них до сих пор находятся в плену боевиков. Неидентифицированнымы осталось 42 человека.