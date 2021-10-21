В каждой области нужно быть готовыми к вторжению России - командующий Силами специальных операций

Галаган заявил, что всегда нужно быть готовым к нападению. Фото: facebook.com/usofcom

В каждой области Украины нужно быть готовыми к вторжению России.

Об этом сказал командующий Силами специальных операций Григорий Галаган в интервью Украинскому центру безопасности и сотрудничества.

Согласно закону, ССО являются ключевым родом сил, которые отвечают за подготовку и организацию Движения сопротивления. Они имеют право обеспечивать социальную защиту участников ООС, организовать порядок движения сопротивления и проводить определенные мероприятия.

"Тем более, что у нас почти 130 районов по новому районированию и отсутствие угрозы вторжения и последующей эскалации со стороны Российской Федерации никто не гарантирует. Мы должны быть готовы, в каждой области", - заявил Галаган.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ предотвратила серию терактов на Закарпатье

Вопросы организации сопротивления он назвал важным моментом и аспектом деятельности ССО.

В Винницкой области задержали агента ФСБ РФ, который прошел обучение у террористов на временно оккупированном Донбассе. Ранее злоумышленник входил в состав одной из группировок прокремлевской террористической организации ЛНР. И по заданию российских кураторов перебрался на мирную территорию Украины для выполнения разведывательных заданий