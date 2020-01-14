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вторник, 14 января 2020 17:34

В Ирландии будут собирать деньги для украинских пленных

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В Ирландии будут собирать деньги для украинских пленных
Мероприятия пройдет 2 февраля во старинном замке Ballymagarvey Village / фото: simpletapestry.com

В Ирландии состоится масштабный благотворительное мероприятие в поддержку семей пленных и погибших во время российской вооруженной агрессии.

Акция "Несокрушимая Украины: цена Свободы" пройдут 2 февраля во старинном замке Ballymagarvey Village.

Это первый подобный благотворительное мероприятие в поддержку Украины в Ирландии, который соберет более 300 гостей из разных уголков мира. Организует местная Ассоциация Украинский.

Приглашенные гости узнают настоящую цену, которую заплатила Украине за сохранение свободы: реальные цифры погибших и раненых, потери среди военных и мирного населения, данные о вынужденных переселенцев и пропавших без вести.

Особое внимание будет уделено теме защиты пленных. До сих пор сотни граждан Украины остаются в подвалах и тюрьмах оккупированного Донбасса, Крыма и России по вымышленным и абсурдными обвинениями.

В программе мероприятия - просмотр документального фильма "Неzламні", выступления правозащитников, лидеров общественного мнения Украины и Ирландии, ветеранов и родственников пленных. Также заработает фотовыставка "Забвение хуже измены".

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Все собранные средства будут направлены на поддержку и помощь семьям пленных и погибших во время российской военной агрессии в Украине.

76 украинских граждан вернулись домой из плена боевиков на Донбассе.

Обмен получаемыми лицами между Украиной и наемниками РФ прошел сегодня на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области 29 декабря 2019-го.

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