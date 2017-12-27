В харьковском аэропорту готовятся встречать освобожденных пленных

Освобожденных пленных в Харькове встречать оркестр и медики. Фото: Reuters

Освобожденных пленных ожидают в аэропорту в Харькове в течение ближайшего часа.

Сообщается, что они должны вылететь из Краматорска, передает ТСН.

"Доставлять освобожденных украинцев в Харьков вертолетами и уже здесь с ними на взлетной полосе встретится президент Украины. Родственников ребят сейчас здесь нет. Сейчас на взлетной полосе уже идут последние приготовления - выстроился военный оркестр и уже состоялась репетиция", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после торжественной встречи, освобожденные пересядут на самолет, прилетевший за ними из Киева и уже в столице они наконец встретятся с родственниками и близкими.

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"Тем, кому из бывших пленников таки нужна медицинская помощь, ждут в Харьковском военном госпитале. Сейчас там собираются люди. Они несут теплые вещи, еду, средства гигиены - все, что может понадобиться только что освобожденным из плена", - сообщается.

Обмен пленными на Донбассе завершился: 74 украинца возвращаются домой. О завершении процесса обмена пленными между боевиками ЛДНР и украинской стороной сообщила нардеп от БПП, представитель Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко.