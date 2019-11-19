В госпитале умер командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады

19 ноября, около 4:00 утра, в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона умер командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Евгени Коростелев. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Тяжелое ранение боевой офицер получил 12 ноября, во время выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил.
16 ноября на Донбассе от пули снайпера оккупантов погиб Артем Соколов, 32 года. Сержант, боец 14-й отдельной механизированной бригады им. князя Романа Великого.
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