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вторник, 19 ноября 2019 08:57

В госпитале умер командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады

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В госпитале умер командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады
Умер командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Фото: Олександр Клименко

19 ноября, около 4:00 утра, в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона умер командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Евгени Коростелев. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Тяжелое ранение боевой офицер получил 12 ноября, во время выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил.

16 ноября на Донбассе от пули снайпера оккупантов погиб Артем Соколов, 32 года. Сержант, боец ​​14-й отдельной механизированной бригады им. князя Романа Великого.

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Дата
19
ноября

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