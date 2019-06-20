В госпитале умер 20-летний воин Сергей Федчук

Сергей Федчук скончался 13 июня

13 июня во Львовском военном госпитале скончался 20-летний Сергей Федчук, участник АТО и ООС. Был в коме в результате полученной черепно-мозговой травмы. Родом из села Большие Загорцы Дубенского района Ровенской области.

2 июня Сергею исполнилось 20 лет.

Он поступил на военную службу в ряды Вооруженных сил Украины по контракту в июне 2017 года. Служил в военной части А1246.

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Дома остались родители и младший брат.

Похоронили бойца 19 июня.

От вражеских обстрелов погиб украинский морской пехотинец Александр Ляшок, 24 года. Служил наводчиком в 35-й бригаде морской пехоты.