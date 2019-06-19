Назвали имя погибшего на Донбассе 24-летнего воина

Морской пехотинец 35 бригады 24-летний Александр Ляшок погиб на Донбассе / фото: facebook.com/UAmarineCorpsCommand

От вражеских обстрелов погиб украинский морской пехотинец Александр Ляшок. Это случилось на восточном фронте под Новотроицким 18 июня.

Ему было 24 года, сообщают в Администрации президента.

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"Президент Украины Владимир Зеленский выражает искренние соболезнования семье Героя", - говорится в сообщении.

Также про бойца сообщили в Facebook Командования морской пехоты. Он служил в 35-й бригаде морской пехоты наводчиком.

Был веселым товарищем, верным другом, молодым, задорным, сильным духом мужчиной, которому навсегда останется 24 года ", - пишут в Командовании.

18 июня вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 4 раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.