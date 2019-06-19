Сутки в зоне ООС: 3 раненых, 1 украинский военный погиб

18 июня вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Из них четыре раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Противник 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Авдеевка, окрестности Красногоровки, Верхньоторецького, вблизи Песков и Водяного, сообщает УНН.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 6 раз:
район населенного пункта Луганское – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
два раза Новолуганське – из автоматических гранатометов;
вблизи Травневого-из автоматических гранатометов;
дважды Троицкое – с минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
За минувшие сутки трое украинских защитников получили ранения, еще два человека - боевые травмирования.
Потери противника уточняются.
От начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил три обстрела позиций украинских защитников:
вблизи населенного пункта Новотроицкое – из гранатометов различных систем;
в районе Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Марьинка – стрелковое оружие.
За текущие сутки один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.
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Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что представители новой власти будут возвращать оккупированный Донбасс с помощью "информационного оружия". Он подчеркнул, что возвращать оккупированные территории Украины будет не "пушками или автоматами", а "словом".
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