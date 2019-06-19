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среда, 19 июня 2019 07:31

Сутки в зоне ООС: 3 раненых, 1 украинский военный погиб

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  За минувшие сутки трое украинских защитников получили ранения, еще два человека - боевые травмирования. Фото: УНН
За минувшие сутки трое украинских защитников получили ранения, еще два человека - боевые травмирования. Фото: УНН

18 июня вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Из них четыре раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Противник 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Авдеевка, окрестности Красногоровки, Верхньоторецького, вблизи Песков и Водяного, сообщает УНН.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 6 раз:

район населенного пункта Луганское – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

два раза Новолуганське – из автоматических гранатометов;

вблизи Травневого-из автоматических гранатометов;

дважды Троицкое – с минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки трое украинских защитников получили ранения, еще два человека - боевые травмирования.

Потери противника уточняются.

От начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил три обстрела позиций украинских защитников:

вблизи населенного пункта Новотроицкое – из гранатометов различных систем;

в районе Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Марьинка – стрелковое оружие.

За текущие сутки один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

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Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что представители новой власти будут возвращать оккупированный Донбасс с помощью "информационного оружия". Он подчеркнул, что возвращать оккупированные территории Украины будет не "пушками или автоматами", а "словом".

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