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вторник, 08 марта 2022 07:36

Спецтема: Война России против Украины

В двух областях психологические подразделения РФ "промывают мозги" населению - ВСУ

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В двух областях психологические подразделения РФ &quot;промывают мозги&quot; населению - ВСУ
Продолжаются 13 сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению. Фото: УНИАН

После 24 февраля на временно оккупированных территориях Херсонской и Николаевской областей оккупанты используют подразделения психологической борьбы для воздействия на местное население.

Об этом сообщил генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке 8 марта.

"Создано до 10 тактических групп психологической борьбы с задачами по проведению пропагандистской работы с местным населением.

Оккупанты запугивают население северной части временно оккупированной территории Крыма наступлением ВСУ. ФСБ создает там оперативные группы для работы с населением, в том числе для обнаружения сопротивления", - говорится в сообщении.

Деморализованные оккупанты все чаще прибегают к мародерству и нарушениям норм Международного гуманитарного права по ведению военных конфликтов, отметили в генштабе.

"В Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях, на территориях, временно занятых российскими оккупантами, широко фиксируются грабежи, насильственные действия в отношении местных жителей, захват гражданских помещений, использование сельскохозяйственных ангаров для стоянки военной техники, обустройство огневых позиций в густонаселенных районах гражданской инфраструктуры", - добавили в сообщении.

По информации ведомства, противник продолжает наступательную операцию, но темп продвижения его войск значительно замедлился.

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"На Северском направлении продолжается героическая оборона города Чернигова. Силы обороны города Киева продолжают защищать столицу по внешнему рубежу обороны и на дополнительно определенных направлениях.

В Южной операционной зоне проводится оборонная операция вдоль государственной границы и осуществляется прикрытие морского побережья, ведутся оборонительные бои в пригороде Николаева", - говорится в строительстве.

В других направлениях идет стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны в определенной операционной зоне.

Воздушные силы ВСУ осуществляют успешное отражение ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие критических объектов Украины и группировок войск, резюмировали в генштабе.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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