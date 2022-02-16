В Донецкой области задержали разведчика боевиков из группировки "Восток"

В Донецкой области задержан разведчик боевиков из группировки "Восток" и "Оплот".

Он собирал данные о позициях и перемещениях подразделений Вооруженных сил Украины на территории региона, сообщили в Службе безопасности Украины.

Автор: ssu.gov.ua В Донецкой области задержан разведчик боевиков из группировки «Восток» и «Оплот»

"Участника незаконных вооруженных формирований ОРДЛО контрразведчики задержали, когда пытался скрыто пересечь линию разграничения. Он - уроженец Мирнограда в Донецкой области Из-за конфликта с главарями террористов и угрозы физической ликвидации он пытался проникнуть на контролируемую правительством территорию Украины", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Агент ЛНР "сливала" оккупантам информацию о сотрудниках СБУ

Автор: ssu.gov.ua Боевик имел конфликт с главарями террористов и убегал на подконтрольную Украине территорию

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в участии в террористической группе или террористической организации. Проверяют информацию о его причастности к деятельности российских спецслужб.

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Станице Луганской бывшего заместителя командира группировки боевиков так называемой казачьей национальной гвардии. Злоумышленник убегал от своих главарей на подконтрольную Украине территорию для оформления ID-паспорта и получения пенсионных выплат.