Шел по ID-паспорт и пенсию: СБУ поймала главаря "казаков" ЛНР

Фото: СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Станице Луганской бывшего заместителя командира группировки боевиков так называемой "Казачьей национальной гвардии".

Злоумышленник убегал от своих главарей на подконтрольную Украине территорию для оформления ID-паспорта и получения пенсионных выплат, сообщила пресс-служба СБУ.

Задержанный - житель Антрацитовского района Луганщины. В 2014 году добровольно присоединился к боевикам. Там его назначили заместителем главаря одной из группировок "Казачьей национальной гвардии".

"Его "подразделение" активно участвовало в боевых действиях против сил антитеррористической операции на территории Сорокинского и Антрацитовского районов Луганщины", - говорится в сообщении.

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Вскоре он покинул ряды боевиков из-за конфликта с вожаками. Те, вместо "денежного содержания", выдавали подчиненным продовольствие. Долгое время скрывался на неподконтрольной украинским властям территории региона.

Задержанному сообщили о подозрении по уголовной статье – участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

Жительнице села Гранитное Волновахского района Донецкой области сообщили о подозрении в содействии деятельности террористической организации. В течение января 2022 года женщина через мессенджер передавала боевикам ДНР данные о расположении военных подразделений Вооруженных сил Украины в селе и на прилегающей территории.