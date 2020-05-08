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пятница, 08 мая 2020 05:10

В Донецкой области увеличилось количество инфицированных Covid-19

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В Донецкой области увеличилось количество инфицированных Covid-19
В Донецкой области коронавирус подхватили 93 человека. Фото: Reuters

В Донецкой области наличие нового типа коронавируса Covid-19 подтвердили у еще четырех человек.

Три случая заражения зафиксировали в Мариуполе, а еще один - в Бахмуте, сообщил глава Донецкой области Павел Кириленко.

"Среди мариупольских пациентов двое мужчин 66 и 56 лет, а также 53-летняя женщина. В Бахмуте положительный результат на наличие вируса получила 35-летняя женщина, медработница", - уточнил чиновник.

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Отмечается, что от коронавирусной инфекции выздоровели еще трое пациентов. "В Мариуполе две женщины 64 и 45 лет, а в Бахмуте 55-летний человек", - отметил председатель облгосадминистрации.

С начала вспышки в Донецкой области новую коронавирусную инфекцию подхватили 93 человека. 20 пациентов уже выздоровели и выписались из медучреждений, тогда как трое умерли от осложнений новой болезни.

4 мая в Донецкой области зафиксировали две смерти от нового коронавируса.

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