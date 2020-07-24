В Донецкой области подросток убил таксиста

Подросток убил таксиста из-за конфликта по поводу оплаты. Фото: police.dn.ua

В Донецкой области подросток 2003 года рождения убил 53-летнего таксиста, тело спрятал, а автомобиль в тот же день продал своим знакомым.

Как сообщила пресс-служба полиции Донецкой области, об исчезновении своего мужа, который работает таксистом, заявила жительница Мангуша.

Она сообщила, что ее муж исчез несколько дней назад. Известно лишь то, что он поехал на заказ.

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Правоохранители выяснили, что водитель такси отправился в один из поселков соседней области за пассажиром - жителем Волновахского района, 2003 года рождения.

"В ходе опроса пассажир признался, что в дороге между ним и водителем произошел конфликт по поводу оплаты за проезд. Во время ссоры заказчик трижды ударил мужчину ножом, от чего тот скончался на месте. Тело таксиста парень спрятал в камышах возле дороги в районе с. Ольгинка, а его автомобиль в тот же день продал своим знакомым", - говорится в сообщении.

Тело погибшего обнаружили на месте преступления, его автомобиль изъяли у новых владельцев.

Подозреваемый задержан, проводится досудебное расследование.

За совершенное преступление фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

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