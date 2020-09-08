В Донецкой области подорвались двое военнослужащих

Бойцов госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Фото: pexels.com

Во вторник двое украинских военнослужащих из состава Объединенных сил получили боевое ранение в результате подрыва на мине ПМН-2 в Донецкой области.

Об этом сообщает командование ОТГ "Восток" в Facebook.

"Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь, их эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

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