В Донецкой области подорвались двое военнослужащих

 
Ексклюзивы
1/5
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1017
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1566
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 612
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 405
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 162
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 468
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 828
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 720
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 3528
Фото
Все фото
11
5
3
4
4
Искали диверсантов: показали учения спецназа Нацгвардии с новейшим вооружением
Искали диверсантов: показали учения спецназа Нацгвардии с новейшим вооружением
Родственники погибших на Донбассе воинов провели акцию под посольством РФ
Родственники погибших на Донбассе воинов провели акцию под посольством РФ
С 13 лет чувствовал, что времени осталось немного - самому молодому герою Небесной сотни было 17
С 13 лет чувствовал, что времени осталось немного - самому молодому герою Небесной сотни было 17
Гранатометы, пулемет, мины СБУ обнаружила большой схрон оружия
Гранатометы, пулемет, мины СБУ обнаружила большой схрон оружия
Украинские военные примут участие в масштабных международных учениях
Украинские военные примут участие в масштабных международных учениях
Видео
Все видео
Американские бомбардировщики B-52 впервые пролетели над Украиной
Американские бомбардировщики B-52 впервые пролетели над Украиной
Помогал тушить пожар на Луганщине: пропал украинский военный
Помогал тушить пожар на Луганщине: пропал украинский военный
Оккупанты обстреляли из "Смерча" украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов
Оккупанты обстреляли из "Смерча" украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов
Оккупанты устроили провокацию у Марьинки
Оккупанты устроили провокацию у Марьинки
Пошли в ход гранатометы: сообщили последние новости с передовой
Пошли в ход гранатометы: сообщили последние новости с передовой
Интервью
1/5
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 585
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9873
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 207
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 135
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2565
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 сентября 2020
Просмотров: 927
Ненавиджу професію
– Син буде у приватній школі. Від звичайної відмовилися в останній момент, – каже Оксана. 1 вересня її Максим мав піти у перший клас ...
вторник, 08 сентября 2020 13:42

В Донецкой области подорвались двое военнослужащих

  Комментировать
В Донецкой области подорвались двое военнослужащих
Бойцов госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Фото: pexels.com

Во вторник двое украинских военнослужащих из состава Объединенных сил получили боевое ранение в результате подрыва на мине ПМН-2 в Донецкой области.

Об этом сообщает командование ОТГ "Восток" в Facebook.

"Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь, их эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двое украинских военных погибли на минном поле

4 сентября вооруженные формирования России стреляли из гранатометов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Авдеевка. На провокации врага наши защитники ответный огонь не открывали.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Донецкой области подорвались двое военнослужащих». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
сентября

Мародеры обокрали разбившегося пилота

Оппозиционеры объединились в новое движение

Микеланджело делал Давида почти три года

Ющенко отправил в отставку Тимошенко и уволил Порошенко

Украинец заставил Москву отказаться от нападений на 40 лет

Самое читаемое
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
17
 Просмотров: 24473
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
 Просмотров: 17478
В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда
В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда Просмотров: 15750
&quot;Потому что проститутка&quot;: самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
"Потому что проститутка": самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
10
 1 Просмотров: 14481
Преподавательница убила мужа и стреляла в дочь: в полиции раскрыли новые шокирующие подробности
Преподавательница убила мужа и стреляла в дочь: в полиции раскрыли новые шокирующие подробности
7
 Просмотров: 9198
Донбасс
Президент прокомментировал вражеские обстрелы на Донбассе
Президент прокомментировал вражеские обстрелы на Донбассе Просмотров: 423
В Генштабе оценили риски нового наступления России
В Генштабе оценили риски нового наступления России Просмотров: 216
Путинские боевики устроили провокацию в Донецкой области
Путинские боевики устроили провокацию в Донецкой области Просмотров: 351
Бывший главарь террористов ДНР рассказал о потерях боевиков
Бывший главарь террористов ДНР рассказал о потерях боевиков Просмотров: 1935
Россия хочет развалить Украину изнутри "особым статусом" Донбасса
Россия хочет развалить Украину изнутри "особым статусом" Донбасса Просмотров: 450
Больше всего комментируют
5
Офис президента через сутки прокомментировал гибель воина на Донбассе
4
Кровавое перемирие: назвали имя украинского военного, погибшего в Донбассе
3
Показали рейтинг партий перед выборами
2
Зеленского сравнили с Брежневым
1
Плитку на стены кладут по два ряда
Голосов: 9480
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua