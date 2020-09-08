В Донецкой области подорвались двое военнослужащих

Во вторник двое украинских военнослужащих из состава Объединенных сил получили боевое ранение в результате подрыва на мине ПМН-2 в Донецкой области.
Об этом сообщает командование ОТГ "Восток" в Facebook.
"Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь, их эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.
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4 сентября вооруженные формирования России стреляли из гранатометов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Авдеевка. На провокации врага наши защитники ответный огонь не открывали.
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