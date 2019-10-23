В Донецкой области открыли мемориальную доску проукраинском активисту, которого убили боевики

Валерия Сала убили за проукраинскую позицию. Фото: Общественное

В Донецкой области, в школе села Шандриголова открыли мемориальную доску погибшему проукраинскому активисту Валерию Салу.

Его убили боевики ДНР 7 мая 2014, сообщает Громадське.

Валерий Сало помогал ВСУ и передавал данные о боевиках украинским спецслужбам.

"Сегодня открывается мемориальная доска человеку, который не раздумывал над тем, надо ли молчать, надо ли склонять голову, когда говорят неправду, когда делают не то, что нужно твоей стране. Валерий имел мужество сказать: "Не позволю, я против того, что вы предлагаете, я против того, чтобы рвали государство", — сказала на открытии секретарь Лиманского городского совета Татьяна Каракуц.

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