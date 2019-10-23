В Донецкой области открыли мемориальную доску проукраинском активисту, которого убили боевики

 
Ексклюзивы
1/5
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 4014
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 37665
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1035
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1791
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3114
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2295
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3060
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3168
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1575
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4860
Фото
Все фото
6
4
15
24
6
В касках и бронежилетах: нардепы с Сивохо поехали на Донбасс
В касках и бронежилетах: нардепы с Сивохо поехали на Донбасс
В Станице Луганской запустили 2-й электрокар
В Станице Луганской запустили 2-й электрокар
Самая элитная: как в оккупированном Донецке выглядит школа, которая так и не заработала
Самая элитная: как в оккупированном Донецке выглядит школа, которая так и не заработала
&quot;Люксовый&quot; Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Беспилотники Bayraktar TB2 возьмут на вооружение Воздушных сил
Беспилотники Bayraktar TB2 возьмут на вооружение Воздушных сил
Видео
Все видео
Боец с передовой высказался о "формуле Штайнмайера"
Боец с передовой высказался о "формуле Штайнмайера"
Провели в последний путь Ярославу Никоненко
Провели в последний путь Ярославу Никоненко
Бородай ошеломил признанием: Захарченко убили пенсионеры
Бородай ошеломил признанием: Захарченко убили пенсионеры
270 метров к оккупантам: украинские разведчики показали видео ближнего боя
270 метров к оккупантам: украинские разведчики показали видео ближнего боя
Как готовить зимой в окопе и уберечься от снарядов - военные показали видео
Как готовить зимой в окопе и уберечься от снарядов - военные показали видео
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4950
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7398
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1773
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1008
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 891
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2019
1 Просмотров: 972
Мишко втомився
Коли настає безгрошів'я, я телефоную Мишкові. Це мій колишній однокурсник. Працює в ломбарді. Він завжди щодо грошей безвідмовний. Але цього разу ...
среда, 23 октября 2019 03:41

В Донецкой области открыли мемориальную доску проукраинском активисту, которого убили боевики

  Комментировать
В Донецкой области открыли мемориальную доску проукраинском активисту, которого убили боевики
Валерия Сала убили за проукраинскую позицию. Фото: Общественное

В Донецкой области, в школе села Шандриголова открыли мемориальную доску погибшему проукраинскому активисту Валерию Салу.

Его убили боевики ДНР 7 мая 2014, сообщает Громадське.

Валерий Сало помогал ВСУ и передавал данные о боевиках украинским спецслужбам.

"Сегодня открывается мемориальная доска человеку, который не раздумывал над тем, надо ли молчать, надо ли склонять голову, когда говорят неправду, когда делают не то, что нужно твоей стране. Валерий имел мужество сказать: "Не позволю, я против того, что вы предлагаете, я против того, чтобы рвали государство", — сказала на открытии секретарь Лиманского городского совета Татьяна Каракуц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Донецком террористы расстреляли мужчину, назвав его активистом "Правого сектора"

14 октября в Харькове несколько сотен человек приняли участие в торжественном открытии монумента защитникам Украины, проект которого избрали на открытом конкурсе с участием ветеранских организаций в августе 2018 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Донецкой области открыли мемориальную доску проукраинском активисту, которого убили боевики». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Устали радоваться за других&quot; – Зеленскую упрекнули за постоянные поездки
"Устали радоваться за других" – Зеленскую упрекнули за постоянные поездки
4
 Просмотров: 48834
Львенок и листья: показали самую милую осеннюю фотосессию
Львенок и листья: показали самую милую осеннюю фотосессию
9
 Просмотров: 17732
Ким Кардашьян - 39: как звезда выглядела до пластики
Ким Кардашьян - 39: как звезда выглядела до пластики
6
 Просмотров: 14519
19-летнего студента убило волной от поезда
19-летнего студента убило волной от поезда Просмотров: 14319
Внутри ядерного реактора: &quot;Никогда в жизни я больше не видела такой смертельной сцены&quot;
Внутри ядерного реактора: "Никогда в жизни я больше не видела такой смертельной сцены"
15
 Просмотров: 12510
Донбасс
Сообщили плохие новости с Донбасса
Сообщили плохие новости с Донбасса 1 Просмотров: 1260
Зеленский боится назвать Россию врагом - Жданов
Зеленский боится назвать Россию врагом - Жданов
 Просмотров: 837
Жителям ДНР и ЛНР проведут газ
Жителям ДНР и ЛНР проведут газ Просмотров: 1620
Боец с передовой высказался о "формуле Штайнмайера"
Боец с передовой высказался о "формуле Штайнмайера"
 Просмотров: 756
Почему Минские соглашения важны для Украины
Почему Минские соглашения важны для Украины
 Просмотров: 342
Больше всего комментируют
11
Руководитель хора имени Веревки: Это я виноват
5
Хору Веревки предлагал петь о Гонтаревой "слуга народа"
4
В окопах дети играют в прятки: чем живет прифронтовой город
4
Тренер "Лиги смеха" Сивохо будет заниматься Донбассом в СНБО
3
"Дно имеет дно" – сеть возмутило пение "Квартала" и хора Веревки
Голосов: 2445
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua