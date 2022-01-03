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понедельник, 03 января 2022 18:53

В Донецкой области нашли украинского военного с простреленной головой

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В Донецкой области нашли украинского военного с простреленной головой
Рассматриваются также другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием. Фото: Reuters

В Донецкой области нашли мертвым военного-контрактника.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура по военной и оборонной сфере Объединенных сил в Facebook.

"3 января 2022 Мариупольской специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере объединенных сил получена информация об обнаружении без признаков жизни военнослужащего военной службы по контракту, 2001 года рождения, уроженца пгт Нововасиловка Запорожской области. ...Предварительно установлено, что солдат, механик-водитель медицинского пункта первого механизированного батальона одной из воинских частей, покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы", – говорится в сообщении.

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Сообщается, что на место происшествия выехал прокурор Мариупольской спецпрокуратуры, следственно-оперативная группа, представители военной службы правопорядка, эксперты.

"По факту гибели военнослужащего осуществляется процессуальное руководство по уголовному производству по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Рассматриваются также другие версии, в том числе – умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием", – сообщает спецпрокуратура.

С начала суток, 3 января, в зоне проведения операции Объединенных сил российские наемники однажды нарушили режим прекращения огня.

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Дата
03
января

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