Позиции ВСУ на Донбассе обстреляли из гранатометов

С начала суток, 3 января, в зоне проведения операции Объединенных сил российские наемники однажды нарушили режим прекращения огня.
В сторону Светлодарска российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий оккупантов нет.
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Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.
2 января со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
1 января 2022 года в Харьковском госпитале умер 20-летний десантник из Житомирской области Игорь Тычина.
Военного 27 декабря 2021 года тяжело ранил вражеский снайпер. Воин воевал в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
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