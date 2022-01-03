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понедельник, 03 января 2022 15:47

Позиции ВСУ на Донбассе обстреляли из гранатометов

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Позиции ВСУ на Донбассе обстреляли из гранатометов
Оккупанты стреляли из гранатометов в сторону Светлодарска. Фото: ua.news

С начала суток, 3 января, в зоне проведения операции Объединенных сил российские наемники однажды нарушили режим прекращения огня.

В сторону Светлодарска российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий оккупантов нет.

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Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

2 января со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

1 января 2022 года в Харьковском госпитале умер 20-летний десантник из Житомирской области Игорь Тычина.

Военного 27 декабря 2021 года тяжело ранил вражеский снайпер. Воин воевал в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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Дата
03
января

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