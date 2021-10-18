В Донецкой области миссию ОБСЕ заблокировали, в Луганской она работает свободно

Оккупанты заблокировали миссию в Донецке. Фото: Reuters

В оккупированной части Луганской области продолжает работать миссия ОБСЕ.

В оккупированном Донецке деятельность миссии блокируют боевики, говорится в ответе пресс-службы ОБСЕ на запрос телеканала "Дом".

"В связи с протестом напротив отеля, где в неподконтрольном правительству Донецке проживают члены миссии, СММ нет возможности отправить из него патрули для выполнения порученных им задач. Патрулирование в неподконтрольных правительству районах в Луганской области продолжается согласно мандату миссии", - говорится в сообщении.

ОБСЕ призывает стороны устранить препятствия свободе передвижения наблюдателей миссии.

СММ ОБСЕ в Украине устанавливает факты и информирует о них.

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"Миссия не дает оценок. Все соответствующие наблюдения включаются в отчеты СММ, доступные широкой публике на сайте ОБСЕ", - отметили в пресс-службе.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ остановила работу на Донбассе после "протестов" у ее штаб-квартиры в оккупированном Донецке. 16 октября в Донецке возле гостиницы Park Inn, где располагается штаб-квартира ОБСЕ, прокремлевские "протестующие" заблокировали международных наблюдателей.