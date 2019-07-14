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воскресенье, 14 июля 2019 20:24

В Донецке может рухнуть одно из крупнейших зданий города

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В Донецке может рухнуть одно из крупнейших зданий города
В оккупированном Донецке БЦ "Северный" оказался под угрозой разрушения. Фото: скриншот

В оккупированном Донецке подземные воды затопили офисный центр "Северный", здание которого является вторым по величине в городе.

"Северный" был построен к Евро-2012, сейчас не функционирует, а грунтовые воды уже полностью затопили нижний подземный этаж здания. Местные жители опасаются его разрушения. Соответствующее видео опубликовал блогер Роман Мирой.

По его словам, причиной затопления являются неработающие водяные насосы в шахтных выработках. Система отвода воды была отключена еще в самом начале оккупации города, и теперь грунтовые воды поднимаются по штольнях и выработках.

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Блогер отмечает, что все здания в данном районе Донецка в зоне риска, поскольку рано или поздно вода размоет грунт под фундаментами и дома будут проседать. Наибольшая опасность грозит высотным объектам, таким как БЦ "Северный".

5 человек погибли, несколько считаются пропавшими без вести в результате наводнения в Иркутской области России. Пострадавшими считаются более 350 человек, 97 из них были госпитализированы

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июля

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