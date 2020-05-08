В Донецке хотят поменять Шевченко на Сталина - СМИ

В Донецке вместо памятника Шевченко хотят установить Сталина. Фото: pixabay.com

Российско-оккупационная власть решила установить памятник советскому правителю Иосифу Сталину в центре Донецка.

Об этом сообщает российское издание "Спектр" со ссылкой на источники, близкие к правительству так называемой ДНР.

По информации источника, статую Сталина хотят установить на месте памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко. Он расположен перед зданием так называемого местного правительства - ранее тут размещалась Донецкая облгосадминистрация.

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Один из сторонников проекта заявил, что здесь хотят поставить Сталина "размерами в статую Свободы".

Ранее в псевдореспублике объявили сбор подписей под онлайн-петицией об установке памятника Сталину, размещенной на сайте так называемого общественного движения "Донецкая республика".

В так называемой ЛНР рекомендовали использовать название Ворошиловград наряду с Луганском в определенные даты. А именно: 9 Мая, 22 июня и 14 февраля - в День освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков.