В Донецке хотят поменять Шевченко на Сталина - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2259
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 2052
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 990
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1467
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1242
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1908
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1647
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3627
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2439
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Фото
Все фото
4
4
10
7
3
Зеленский прибыл на границу с Россией
Зеленский прибыл на границу с Россией
Работает снайпер: минус один террорист на Донбассе
Работает снайпер: минус один террорист на Донбассе
Как &quot;русский мир&quot; убивает Донецк: показали фото
Как "русский мир" убивает Донецк: показали фото
На Донбассе началась операция Объединенных сил
На Донбассе началась операция Объединенных сил
Боевики обстреляли населенный пункт
Боевики обстреляли населенный пункт
Видео
Все видео
В День памяти Зеленский напомнил о воинах, которые сегодня защищают Украину
В День памяти Зеленский напомнил о воинах, которые сегодня защищают Украину
Разведка зафиксировала новые преступления российских оккупантов
Разведка зафиксировала новые преступления российских оккупантов
ВСУ получили видео с русскими наемниками на Донбассе
ВСУ получили видео с русскими наемниками на Донбассе
СБУ задержала российского шпиона
СБУ задержала российского шпиона
Украинские военные уничтожили огневую точку боевиков - видео
Украинские военные уничтожили огневую точку боевиков - видео
Интервью
1/5
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1683
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1197
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3789
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2655
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1602
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 мая 2020
2 Просмотров: 396
Останні листи
Я мало розуміюся в сільському господарстві, але коли весною довго немає дощу — починаю непокоїтися. — У вас не було дощу? — ...
пятница, 08 мая 2020 13:13

В Донецке хотят поменять Шевченко на Сталина - СМИ

  Комментировать
В Донецке хотят поменять Шевченко на Сталина - СМИ
В Донецке вместо памятника Шевченко хотят установить Сталина. Фото: pixabay.com

Российско-оккупационная власть решила установить памятник советскому правителю Иосифу Сталину в центре Донецка.

Об этом сообщает российское издание "Спектр" со ссылкой на источники, близкие к правительству так называемой ДНР.

По информации источника, статую Сталина хотят установить на месте памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко. Он расположен перед зданием так называемого местного правительства - ранее тут размещалась Донецкая облгосадминистрация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МИД Украины возмутились портретом Сталина в Крыму

Один из сторонников проекта заявил, что здесь хотят поставить Сталина "размерами в статую Свободы".

Ранее в псевдореспублике объявили сбор подписей под онлайн-петицией об установке памятника Сталину, размещенной на сайте так называемого общественного движения "Донецкая республика".

В так называемой ЛНР рекомендовали использовать название Ворошиловград наряду с Луганском в определенные даты. А именно: 9 Мая, 22 июня и 14 февраля - в День освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Донецке хотят поменять Шевченко на Сталина - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
мая

"Вы вернетесь идиотами": как альпинисты покорили Эверест без кислорода

Легендарного капитана "Милана" не взяли в "Интер"

Уменьшала шум и повышала комфорт: история резиновой камеры для колес

Украинский самолет разбился через несколько минут после взлета

186 стран создали самое большое гуманитарное движение

Спортсменам запретили ехать на Олимпийские игры

Композитора избили до смерти за замечание относительно языка

На небо впервые в истории вылетел конвертоплан

Первый в мире дирижабль пролетел невиданное расстояние

В ВОЗ заявили о преодолении опасной болезни

Самое читаемое
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
4
 Просмотров: 15903
&quot;Я миллионер. Мне п***й&quot;: 15-летний парень устроил стрельбу в прямом эфире (18+)
"Я миллионер. Мне п***й": 15-летний парень устроил стрельбу в прямом эфире (18+)
 Просмотров: 10881
Скандал после похорон обезглавленного ребенка: новые подробности
Скандал после похорон обезглавленного ребенка: новые подробности Просмотров: 8685
В доме серийного убийцы нашли останки 200 жертв
В доме серийного убийцы нашли останки 200 жертв
 Просмотров: 6696
Доллар не удержался: сколько стоит 7 мая
Доллар не удержался: сколько стоит 7 мая Просмотров: 6462
Донбасс
В День памяти Зеленский напомнил о воинах, которые сегодня защищают Украину
В День памяти Зеленский напомнил о воинах, которые сегодня защищают Украину
 Просмотров: 36
Оккупанты врут о наступлении на Донбассе: известна причина
Оккупанты врут о наступлении на Донбассе: известна причина Просмотров: 63
Обострение на Донбассе: ранели 3 украинских бойцов
Обострение на Донбассе: ранели 3 украинских бойцов Просмотров: 54
Зеленский прибыл на границу с Россией
Зеленский прибыл на границу с Россией
4
 1 Просмотров: 1800
Сколько Россия тратит на Донбасс: назвали сумму
Сколько Россия тратит на Донбасс: назвали сумму Просмотров: 1134
Больше всего комментируют
7
"Руки прочь от Стерненка": акции в поддержку активиста состоялись в 9 городах
5
Билецкий с друзьями нас побил за поддержку Стерненко - заявление "азовцев"
4
Зеленский назначил Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ
3
В окружении президента Зеленского слишком мало патриотов - Дубровский
2
Останні листи
Голосов: 7539
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua