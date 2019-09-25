В Донецке горит бандитский склад боеприпасов

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Утром 25 сентября жители Донецка проснулись от грохота разрывов.

Загорелся склад боеприпасов незаконных вооруженных формирований ДНР, расположенный в районе поселков Горняк и Грабари.

Черный дым от пожара виден за многие километры. Жители близлежащих домов пишут, что с горящего склада разлетаются осколки, сообщает "Восточный вариант".

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"Живу на ближней улице от автопарка, на которой склад (200-300 м). Осколки по дому немного долетают" - сообщают очевидцы в социальных сетях.

В Свердловской области РФ горит склад химзавода, где проводилась утилизация отходов. Огнем охвачен участок площадью около 200 кв. м. Пожару присвоен повышенный уровень сложности.