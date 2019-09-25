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среда, 25 сентября 2019 10:02

В Донецке горит бандитский склад боеприпасов
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Черный дым от пожара виден за много километров
Фото: v-variant.com.ua
Черный дым от пожара виден за много километров
Черный дым от пожара виден за много километров
Черный дым от пожара виден за много километров

Утром 25 сентября жители Донецка проснулись от грохота разрывов.

Загорелся склад боеприпасов незаконных вооруженных формирований ДНР, расположенный в районе поселков Горняк и Грабари.

Черный дым от пожара виден за многие километры. Жители близлежащих домов пишут, что с горящего склада разлетаются осколки, сообщает "Восточный вариант".

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"Живу на ближней улице от автопарка, на которой склад (200-300 м). Осколки по дому немного долетают" - сообщают очевидцы в социальных сетях.

В Свердловской области РФ горит склад химзавода, где проводилась утилизация отходов. Огнем охвачен участок площадью около 200 кв. м.

Пожару присвоен повышенный уровень сложности.

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