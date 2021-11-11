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четверг, 11 ноября 2021 05:57

В Донбассе сложная ситуация. Столько нарушений не было с лета 2020 года – ОБСЕ

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В Донбассе сложная ситуация. Столько нарушений не было с лета 2020 года – ОБСЕ
ОБСЕ сообщает об осложнениях на Донбассе. Фото: Reuters

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе обеспокоена обострением ситуации на Донбассе.

"С момента последнего заседания ТКГ Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о 6746 нарушениях режима прекращения огня, включая 1451 взрыв. В последнюю неделю октября Миссия засвидетельствовала наибольшее количество нарушений режима прекращения огня с июля 2020 года", - заявил специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунен, говорится на сайте ОБСЕ.

Ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения еще более ухудшилась.

На Донбассе участились случаи использования вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

"Наличие и использование систем вооружения, запрещенных взаимными обязательствами, вызывает опасения ввиду риска дальнейшей эскалации", - говорится в сообщении.

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СММ ОБСЕ зафиксировала, как над позициями ВС Украины возле Болотеного на Луганщине пролетел вражеский беспилотник и сбросил разорвавшийся боеприпас, в том числе в непосредственной близости от наблюдателей.

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