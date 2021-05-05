В ДНР заявили об активизации обмена пленными

В ДНР начали согласовывать список для обмена пленными. Фото: ВВС

В самопровозглашенной ДНР заявили о получении от украинской стороны списка для обмена пленными.

Его начали согласовывать, заявила "омбудсмен" ДНР Дарья Морозова. Об этом сообщает Корреспондент.

Морозова утверждает, что список передали впервые за полтора года. Его получили три недели назад.

"В нем - 85 человек. Кстати, это первый официальный перечень разыскиваемых лиц, присланный украинской стороной за последние полтора года. В Донецке работают над присланным списком, проверяют соответствующий запрос", - заявила она.

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